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Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, передал сегодня в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения Президента с поста - импичменте. Вместе с этим законопроектом в Верховную Раду в который раз подано обращение Президента, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, чтобы вместе мы эти два законопроекта провели", - отметил Стефанчук.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте народного депутата Алексея Гончаренко.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Президент, ВРУ, Владимир Зеленский, импичмент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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