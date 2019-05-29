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У Зеленского пообещали вскоре внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

У Зеленского пообещали вскоре внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Это вопрос ближайших дней, и наша версия законопроекта об ответственности за незаконное обогащение опять же пойдет под купол Верховной Рады", - отметил Стефанчук.

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Напомним, Зеленский сообщил МВФ, когда подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Владимир Зеленский
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