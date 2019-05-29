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Верховный суд обязал "Донецкую железную дорогу" заплатить 68 млн долларов "Сбербанку"

Верховный суд обязал "Донецкую железную дорогу" заплатить 68 млн долларов "Сбербанку"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховный суд отказал "Укрзализныце" в обжаловании решений судов низших инстанций и обязал ее дочернее предприятие, "Донецкая железная дорога", оплатить "Сбербанку" 68 млн долларов долга. Об этом говорится в решении Верховного суда, передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

"Кассационную жалобу акционерного общества "Украинская железная дорога" оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

При этом в документе отмечается, что 24 мая 2018 Хозяйственный суд Донецкой области принял решение (оставлено без изменений постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 25 января 2019): иск удовлетворить, взыскать с УЗ в пользу банка задолженность по основной сумме кредитной линии - 54 945 202,05 долларов, что составляет эквивалент 1 433 055 100 грн по официальному курсу НБУ на 24.05.2018, задолженность по уплате процентов за пользование кредитными средствами - 13 194 299,96 долларов, что составляет эквивалент 344 127 569 грн 82 коп. по официальному курсу НБУ на 24.05.2018.

Также из материалов дела ясно, что 14 декабря 2017 года Публичное акционерное общество "Сбербанк" подало исковое заявление о взыскании с Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" в пользу банка задолженности по основной сумме кредитной линии по договору об открытии кредитной линии от 29.12.2011 в сумме 68 139 502,01 долларов, из которых 54 945 202,05 долларов - задолженность по основной сумме кредитной линии, а 13 194 299,96 долларов - задолженность по процентам за кредитование средствами.

Напомним, Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Верховный суд, Сбербанк России, железная дорога
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