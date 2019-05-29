Новости: Политика
Среда, 29 мая 2019, 15:41 • Анастасия Ткачук • 47220
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы
КИЕВ. 29 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах Владимира Пригладьте, который баллотировался как самовыдвиженец.
14 голосов "За".
Как сообщал УНН, в ЦИК прокомментировали законопроект Зеленского по госзакупкам.
Кроме того, в ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней на парламентские выборы .
ЦИК утвердила план оргзаходив по подготовке к внеочередным выборам в Раду
Источник: УНН