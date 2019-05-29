ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы

КИЕВ. 29 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах Владимира Пригладьте, который баллотировался как самовыдвиженец.



14 голосов "За".



Как сообщал УНН, в ЦИК прокомментировали законопроект Зеленского по госзакупкам.



Кроме того, в ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней на парламентские выборы .



ЦИК утвердила план оргзаходив по подготовке к внеочередным выборам в Раду