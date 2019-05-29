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Филарет обратился к Епифанию по поводу протоиерея, которому запретили служение

Филарет обратился к Епифанию по поводу протоиерея, которому запретили служение

Святейший Патриарх Филарет

КИЕВ. 29 мая. УНН. Святейший Патриарх Филарет направил письмо Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию о деятельности клирика Киевской епархии протоиерея Александра Трофимлюка, которому накануне Филарет запретил в священнослужении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

"Мне стало известно, что Покровская церковь Киева (на Соломенке) из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения, как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного Синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом под Ваше подчинение без отпускной грамоты. Приняли Вы этот приход, или нет, - мне не известно", - написал в письме Филарет.

По его словам, если Епифаний принял приход без согласия правящего архиерея, "это означает нарушение канонического порядка в переходе духовенства из одной епархии в другую".

"Я думаю, что Вы, как Предстоятель, должны поддерживать, и думаю, что в действительности поддерживаете канонический порядок и архиерейскую присягу, данную при епископской хиротонии - "не принимать в свою епархию без отпускной грамоты", - отметил Филарет.

Он подчеркнул, что архиереи должны руководствоваться канонами Церкви и не нарушать их в управлении епархией.

Напомним, ранее Филарет издал указ о запрете в священнослужении протоиерею Александру Трофимлюку, который является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева, перешедший в ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: церковь, Филарет, Епифаний
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