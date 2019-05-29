В регламентном комитете назвали поправки в закон о нормировании импичмента "технологией"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Представление 1630 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях и о нормировании статьи об импичменте является политической технологией. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник журналистам после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Это просто технология, и жаль нашего времени, нашей работы, потому что мы считали, что сможем быстро принять техническое решение по этому законопроекту. Такое впечатление, что вокруг нас происходит политический цирк. Парламент не сможет рассматривать этот законопроект ни завтра, ни послезавтра ... ни в понедельник", - отметил Пинзеник.

При этом он добавил, что при таком огромном количестве поданных поправок на заседании комитета нет ни одного автора предложений к законопроекту.

Сейчас члены комитета рассмотрели уже более 100 поправок, однако этот показатель не дотягивает даже до 10% от их общего количества.

Напомним, в законопроект о ВСК и нормировании процедуры импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.