Каравай и давка: Саакашвили решил дать пресс-конференцию на улице

КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за давки в терминале аэропорта экс-губернатор Одесской области Саакашвили решил устроить пресс-конференцию на улице, передает корреспондент УНН.

"Вы создаете давку", - сказал он и пошел на улицу.

Перед тем он поздоровался со всеми встречающими, попробовал каравай.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили прилетел в киевский аэропорт "Борисполь".