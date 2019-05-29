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Каравай и давка: Саакашвили решил дать пресс-конференцию на улице

Каравай и давка: Саакашвили решил дать пресс-конференцию на улице

Михеил Саакашвили

фотогалерея

КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за давки в терминале аэропорта экс-губернатор Одесской области Саакашвили решил устроить пресс-конференцию на улице, передает корреспондент УНН.

"Вы создаете давку", - сказал он и пошел на улицу.

Перед тем он поздоровался со всеми встречающими, попробовал каравай.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили прилетел в киевский аэропорт "Борисполь".

Источник: УНН
Теги: Украина, Саакашвили
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