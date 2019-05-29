Новости: Политика
Среда, 29 мая 2019, 18:15 • Тоня Туманова • 23700
Каравай и давка: Саакашвили решил дать пресс-конференцию на улице
КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за давки в терминале аэропорта экс-губернатор Одесской области Саакашвили решил устроить пресс-конференцию на улице, передает корреспондент УНН.
"Вы создаете давку", - сказал он и пошел на улицу.
Перед тем он поздоровался со всеми встречающими, попробовал каравай.
Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили прилетел в киевский аэропорт "Борисполь".
Источник: УНН