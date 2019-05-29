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Мюллер объявил об отставке и закрытии офиса Спецпрокурора

Мюллер объявил об отставке и закрытии офиса Спецпрокурора

Роберт Мюллер

КИЕВ. 29 мая. УНН. В связи с окончанием расследования относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года, Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о закрытии своего офиса и об отставке, передаёт корреспондент УНН.

“Два года назад действующий Генеральный прокурор назначил меня Специальным прокурором и он создал офис Специального прокурора. Назначение обязало офис расследовать вмешательство России в выборы в 2016 году. Это также включало расследование любых связей или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа.

Во время расследования я не делал публичных заявлений. Я делаю заявление сегодня, потому что наше расследование завершено. Генпрокурор в большей части сделал публичным наш отчет. Мы официально закрываем офис Спецпрокурора, и также я ухожу из Департамента юстиции и возвращаюсь к частной жизни”, — сказал Мюллер.

Далее Спецпрокурор рассказал об итогах расследования.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в выборы в США и предполагаемые связи кампании Дональда Трампа с РФ, в среду утром должен сделать неожиданное заявление.

Источник: УНН
Теги: США, отставка
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