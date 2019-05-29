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Среда, 29 мая 2019, 19:33 • Ясамин Мохаммад • 4575
Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО
Валерий Гелетей
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе №333/2019, передает УНН.
"Уволить Гелетея Валерия Викторовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.
Напомним, в 2014 году Гелетей был назначен начальником управления Государственной охраны пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.
Источник: УНН
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