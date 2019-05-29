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Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента

Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максима Донца. Об этом говорится в указе №337/2019, передает УНН.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в документе.

Напомним, в начале мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

Новым начальником Управления государственной охраны Украины назначен Алексей Оцерклевич.

Источник: УНН
Теги: назначения, Владимир Зеленский
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