Зеленский провел кадровые перестановки в УГО

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны, подписав ряд указов, сообщает УНН.

Так, сегодня Президент Украины уволил с должности начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея, а вместо него назначил Алексея Оцерклевича.

Кроме того, Зеленский также уволил с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Владимира Дахновского, а на его место назначил Вячеслава Штучного.

Также Президент назначил начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины, которым стал Максим Донець.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.