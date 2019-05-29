Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Украины о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 304/2019 "О назначении А. Богдана Главой Администрации Президента Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе отметили, что обращение в Суд истец обосновал тем, что этот указ не соответствует требованиям законодательства, в частности Закона Украины "Об очищении власти", что нарушает публично-правовой порядок функционирования органов, уполномоченных на выполнение функций государства, и нарушает его законный интерес по соблюдению действующего законодательства в сфере очищения власти должностными лицами Администрации Президента Украины относительно защиты и утверждения демократических ценностей.

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается.

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"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении.

Аналогичный правовой вывод Большая Палата Верховного Суда выразила, в частности, в постановлениях от 14 марта 2018 года по делу № 9901/22/17, от 6 и 12 июня 2018 года в делах № 800/489/17 и № 800/587/17 соответственно, от 16 октября 2018 года по делу № 9901/415/18, а также в постановлении от 9 апреля 2019 года по делу № 9901/611/18, отметили в суде.

"Согласно п. 1 ч. 1 ст. 170 КАС Украины судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - говорится в сообщении.

Напомним, назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном Суде.