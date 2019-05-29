Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора "ПриватБанка"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сообщается, что Окружной административный суд города Киева сегодня, 29 мая, отменил решение НБУ об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Кроме того, суд признал неправомерными действия НБУ относительно аннулирования Свидетельства о включении Общества в Реестр.

Отмечается, что пока решение суда не вступило в законную силу, НБУ планирует его обжаловать.

В НБУ напомнили, что решение об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" правление Национального банка приняло 20 июля 2017 годапо обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины.

Основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанным с национализацией банка.

Напомним, НБУ изменил процедуры лицензирования банков.