В НБУ прокомментировали намерение запретить Рожковой выполнять должностные обязанности

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Национальном банке Украины сообщили, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя главы НБУ отсутствуют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Подчеркиваем, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий Первого заместителя главы НБУ отсутствуют. В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создание угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - прокомментировали в НБУ.

В НБУ сообщили, что пока не получили соответствующего искового заявления.

Кроме того, в Банке подчеркнули, что заместитель главы Национального банка освобождается от должности в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Основание увольнения заместителя главы Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.

"Национальный банк обеспокоен ситуацией, украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия Первого заместителя Председателя НБУ.

Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий.

Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления НБУ.