Зеленский объяснил, почему назначил Оцерклевича начальником УГО

КИЕВ. 29 мая. УНН. Таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового начальника Управления государственной охраны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно", - отметил Зеленский.

По словам Президента, Оцерклевичу с ним точно будет несладко.

"Потому что я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - отметил Зеленский.

Напомним, Управление госохраны возглавил Алексей Оцерклевич.

В АП сообщили, что рекомендации по кандидатуре Алексея Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе - прямо на глазах у главаря русских наемников Моторолы. Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В то же время, он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов.