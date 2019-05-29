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ЦИК отказала в регистрации одному из кандидатов в нардепы

ЦИК отказала в регистрации одному из кандидатов в нардепы

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого было отказано в регистрации одного кандидата в народные депутаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"29 мая состоялось второе заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук. Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Сольвар Р.М., выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №91 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Добавляется, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что представленные в ЦИК указанным кандидатом документы не соответствуют требованиям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

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Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, ВРУ, кандидатуры, регистрация, нардепы
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