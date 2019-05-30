Зеленский дал поручение начальнику Генштаба из-за падения Ми-8

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.



Как сообщал УНН, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. 4 человека считаются погибшими.