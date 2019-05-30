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Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения Ми-8

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения Ми-8

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения военного вертолета в Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, Зеленский дал поручение начальнику Генштаба из-за падения Ми-8 .

Как сообщал УНН, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. 4 человека считаются погибшими.

Источник: УНН
Теги: падение, вертолет, Владимир Зеленский
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