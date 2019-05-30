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Секретарь СНБО выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы Ми-8

Секретарь СНБО выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы Ми-8

Александр Данилюк

КИЕВ. 30 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк выразил глубокие соболезнования родным и близким летчиков, погибших в результате катастрофы вертолета армейской авиации Ми-8 в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память..." - сказал секретарь СНБО Украины.

29 мая возле села Сестрятин Радивиловского района в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины из Бродов Львовской области. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Он отметил, что вертолет выполнял учебный полет.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Ровно и Ровенская область, авиакатастрофа, вертолет, Александр Данилюк
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