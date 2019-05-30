Закон о ВСК не внесен в повестку дня

КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня, на десятой сессии восьмого созыва, Рада не будет рассматривать закон о ВСК, поскольку его не внесли в повестку дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Так, в повестку дня внесен проект постановления об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также на сегодняшнем заседании парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", соавтором которого является Андрей Парубий.

Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. Также Рада планирует включить в повестку дня законодательные инициативы, в частности проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".

Отметим, что первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник сообщал, что на этой неделе Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть закону о ВСК и относительно нормирования процедуры импичмента, поскольку комитет будет рассматривать 1630 поправок к законопроекту.

Напомним, в законопроект о ВСК и унормированию процедуры импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.