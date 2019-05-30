В МИД рассказали детали первого зарубежного визита Зеленского
КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала детали подготовки первого зарубежного визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Это будет такой блиц, в котором он должен встретиться с очень большим количеством людей, которые давно в политике и давно наблюдают за Украиной", - отметила замминистра.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институтов ЕС и НАТО в Брюсселе.
Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными европейские и евроатлантические структуры.
В АП отметили, что Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.
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