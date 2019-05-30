Семьям погибших под обвалом львовских шахтеров выделят 100 тыс. грн

КИЕВ. 30 мая. УНН. Львовская облгосадминистрация выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших горняков в результате обвала на львовской шахте "Лесная". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Львовская ОГА выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших шахтеров", - указали в ОГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как отмечается, поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение глава правительства подписал 29 мая. Срок подачи результатов расследования - 10 дней.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.