Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 11:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4950
Версия для печати

Семьям погибших под обвалом львовских шахтеров выделят 100 тыс. грн

Семьям погибших под обвалом львовских шахтеров выделят 100 тыс. грн

КИЕВ. 30 мая. УНН. Львовская облгосадминистрация выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших горняков в результате обвала на львовской шахте "Лесная". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Львовская ОГА выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших шахтеров", - указали в ОГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как отмечается, поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение глава правительства подписал 29 мая. Срок подачи результатов расследования - 10 дней.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, шахта, ОГА, шахтеры, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.