Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Егилса Левитса с избранием президентом Латвии. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю Егилса Левитса с избранием Президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействии российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - написал он.



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Как сообщал УНН, новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгиль Левитс. При голосовании в латвийском сейме за него отдал голос 61 депутат при необходимом 51-м голосе