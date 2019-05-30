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Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии

Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии

Егилс Левитс

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Егилса Левитса с избранием президентом Латвии. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю Егилса Левитса с избранием Президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействии российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - написал он.

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Как сообщал УНН, новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгиль Левитс. При голосовании в латвийском сейме за него отдал голос 61 депутат при необходимом 51-м голосе

Источник: УНН
Теги: Украина, Латвия, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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