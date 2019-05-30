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Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета

Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте. За соответствующее решение отдали голоса 233 народных депутата во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Назначение на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания состоялось на единое вакантное место по квоте ВРУ. В общем в комитет были поданы документы от 10 кандидатов в комитет, после проверки осталось 6 кандидатов - из них и выбрали Оноприенко.

По словам председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, пока работа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, впрочем назначение кандидатуры на эту должность позволит разблокировать ее работу.

Напомним, 24 мая Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Источник: УНН
Теги: назначения, Нацсовет, ВРУ
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