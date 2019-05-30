Рада поддержала Обращение к ООН и ПАСЕ о нарушении прав коренных народов в РФ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты поддержали постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации имеет целью привлечь внимание международного сообщества к систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений.



Напомним, в марте текущего года председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вместе с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко направили обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в надежде, что она "начнет видеть нарушения прав украинский в России" .