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Рада поддержала Обращение к ООН и ПАСЕ о нарушении прав коренных народов в РФ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты поддержали постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации имеет целью привлечь внимание международного сообщества к систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений.

Напомним, в марте текущего года председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вместе с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко направили обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в надежде, что она "начнет видеть нарушения прав украинский в России" .

Источник: УНН
Теги: ООН, Верховная Рада, политика
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