Маас: ФРГ и Франция продолжат помогать в урегулировании на Донбассе

КИЕВ. 30 мая. УНН. Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании ситуации на востоке страны и в осуществлении реформ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед поездкой в Киев, передает УНН со ссылкой на прес-службу МИДа Германии.

"Для меня важно поехать в Киев сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, вместе с моим французским коллегой, чтобы дать понять, что Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, как раз наоборот", - отметил Маас.

С его слов, народ Украины связывает большие надежды с избранием нового президента.

"Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией", - добавил глава МИД ФРГ.

"И жители восточной Украины нуждаются, наконец-то, в мире. Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, реализовать мирный план минских соглашений", - сообщил глава немецкого МИДа.

"Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь. Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России", - отметил Маас.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас приедет в Украину в четверг.