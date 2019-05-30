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Рада поддержала государственное признание Пласта

Рада поддержала государственное признание Пласта

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты Украины поддержали за основу проект закона о государственном признание и поддержку скаутской организации "Пласт". Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Закона Украины "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.

Напомним, сегодня парламент включил в повестку дня законопроект о проекте закона о государственном признание и поддержку скаутской организации "Пласт".

Источник: УНН
Теги: ВР, политика
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