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Завтра состоится съезд "Европейской солидарности"

Завтра состоится съезд "Европейской солидарности"

КИЕВ. 30 мая. УНН. В пятницу, 31 мая, в Художественном арсенале в центре Киева состоится съезд политической партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"). Об этом сообщили УНН в пресс-службе БПП.

31 мая состоится съезд партии "Европейская солидарность". Начало в 13:00. Адрес: г. Киев, ул. Лаврская, 10-12, Художественный арсенал.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Партия и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская Солидарность". Также об участии в выборах заявил пение Святослав Вакарчук, который поведет на выборы партию "Голос".

Источник: УНН
Теги: Украина, БПП, политика
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