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Рада проголосовала за празднование юбилея Ильи Репина

Рада проголосовала за празднование юбилея Ильи Репина

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты поддержали пополнение перечня празднования памятных дат и юбилеев в этом году, добавив к нему, в частности, юбилей известного художника Ильи Репина. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект постановления о внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году" предусматривает дополнение перечня важнейших событий в общественно-политической жизни Украины, которые в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, создание надлежащих условий для организационной подготовки к их празднованию.

В частности перечень памятных дат пополнит юбилей известного художника, уроженца Харьковщины, Ильи Репина, автора знаменитой картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Напомним, всеукраинский Совет религиозных объединений выступил с инициативой ввести День свободы совести и вероисповеданий для подчеркивания важности свободного развития церквей и религиозных организаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, праздник
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