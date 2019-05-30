Рада начала рассматривать отставку Гройсмана

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты Украины начали рассмотрение отставки Владимира Гройсмана с должности премьер-министра, передает корреспондент УНН из парламента.

Рассмотрение вопроса началось с доклада самого премьера. При этом в сессионный зал прибыли представители Кабинета министров, которые, в случае положительного решения парламентариев, уйдут в отставку вместе с главой правительства.

Как напомнил спикер ВРУ Андрей Парубий, Гройсман направил в парламент заявление о своей отставке 23 мая, Верховная Рада, в свою очередь, должна рассмотреть это заявление не позднее, чем через 10 дней после подачи заявления.

Напомним, вчера, 29 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.