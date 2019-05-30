Глава МИД Франции назвал цель встречи с Зеленским в Киеве

КИЕВ. 30 мая. УНН. Франция и Германия поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе в "нормандском формате", а встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским хотят подтвердить готовность дать новый импульс переговорному процессу для восстановления территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед визитом в Киев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа Франции.

Сообщается, что 30 мая 2019 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан с немецким коллегой Хайко Маасом посетят Киев. Это станет их первым совместным визитом после избрания Владимира Зеленского Президентом Украины.

"Этот визит позволит выразить постоянную поддержку Франции и Германии Украине в это важное время. Франция и Германия выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в так называемом нормандском формате. Их встреча с президентом Зеленским станет возможностью подтвердить готовность придать новый импульс переговорному процессу с целью восстановления территориальной целостности Украины через пять лет после начала конфликта, от которого продолжают страдать несколько миллионов гражданских лиц на востоке Украины", - говорится в заявлении Ле Дриана.

Отмечается, что Франция и Германия напомнят Президенту Зеленскому об их глубокой привержености относительно продолжения процесса реформ и их необратимости в Украине.

Кроме того, после совместных переговоров, 31 мая состоятся двусторонние переговоры, во время которых Ле Дриан обсудит с украинскими властями способы углубления двусторонних отношений.

В год французского языка в Украине министр Ле Дриан посетит традиционную церемонию выпуска в киевской школе. Также министр встретится с представителями французских компаний, чтобы оценить их проекты развития в Украине.

Как ранее заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании ситуации на востоке страны и в реализации реформ.