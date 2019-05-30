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В правительстве назвали решение Рады отклонить отставку премьера прогнозируемым

В правительстве назвали решение Рады отклонить отставку премьера прогнозируемым

КИЕВ. 30 мая. УНН. Решение Верховной Рады Украины по неподдержанию отставки с поста премьер-министра Владимира Гройсмана является прогнозируемым, поскольку новый Президент не взял на себя ответственность за формирование нового Кабинета министров. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Павел Розенко в кулуарах парламента после голосования за отставку премьера, передает корреспондент УНН.

"Позиция одна: если кто-то думает, что должность в правительстве - это рай на небесах, то это очень ошибочная позиция. Нет вопросов. Никто за новые кресла не держится. Формируйте новое правительство. Но после того, как мы подали свои заявления, никто ничего не сделал. Поэтому это абсолютно прогнозируемое решение Верховной Рады", - отметил Розенко.

При этом он пояснил, что в условиях, когда глава государства не взял на себя ответственность по формированию нового правительства, большинство парламентариев не захотелти поставить страну в ситуацию на грань дефолта без Кабмина.

Также он уточнил, что обвинения в отсутствии отчета безосновательны, поскольку отчет правительства находится в парламенте, и только от парламентариев зависит, когда они будут готовы его заслушать.

Напомним, большинство народных депутатов Украины не поддержало проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: правительство, отставка, Владимир Гройсман, ВРУ
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