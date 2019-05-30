Зеленский внес в ВР представления об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны Павла Климкина и Степана Полторака соответственно, а также главы СБУ Василия Грицака. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

В представлениях отмечается, что Глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов, добавили в АП.

Напомним, 30 мая Верховная Рада отклонила отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана, которая должна повлечь за собой отставку всего правительства.