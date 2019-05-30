АП: готовятся материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП.

"В Администрации Президента Украины готовятся материалы об уваольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в ВР представления об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.

Раньше 30 мая Верховная Рада отклонила отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана, которая должна повлечь за собой отставку всего правительства.