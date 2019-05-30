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АП: готовятся материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора

АП: готовятся материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора

Юрий Луценко

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП.

"В Администрации Президента Украины готовятся материалы об уваольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в ВР представления об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.

Раньше 30 мая Верховная Рада отклонила отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана, которая должна повлечь за собой отставку всего правительства.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, отставка, Юрий Луценко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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