Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность"
Петр Порошенко
КИЕВ. 30 мая. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"). Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.
Партия и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская солидарность". Также об участии в выборах заявил певец Святослав Вакарчук, который поведет на выборы партию "Голос". Партия "Слуга Народу" уже объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.
Также напомним, что певица Ольга Полякова объявила о создании женской партии, однако участвовать во внеочередных парламентских выборах пока не намерен.