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Сформирована делегация Украины для участия в суде ООН по делу против России

Сформирована делегация Украины для участия в суде ООН по делу против России

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в указе №338/2019, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Российской Федерацией еждународный конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (3-7 июня 2019 года, Гаага, Королевство Нидерланды)", - сказано в документе.

В состав делегации вошли:

  • Зеркаль Елена Владимировна - заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, глава делегации, агент Украины;
  • Ченцов Всеволод Валерьевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Нидерланды, заместитель главы делегации, заместитель агента Украины;
  • Говоруха Николай Вячеславович - заместитель начальника отдела Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (по согласию);
  • Золотарева Оксана Вадимовна - заместитель директора Департамента - начальник отдела Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины;
  • Тиводар Богдан Михайлович - заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины;
  • Чубаров Рефат Абдурахманович - Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (по согласию);
  • Яновский Игорь Евгеньевич - начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Указом главе делегации разрешено привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Также главе делегации поручение осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных Международным Судом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кроме того, указом поручено Кабинету министров Украины обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в 2018 году Украина подала в Международный суд ООН меморандум против РФ о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Украина

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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