Зеленский создал делегацию на трибунал по делу против РФ по морскому праву

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом говорится в президентском указе №339/2019 от 30 мая, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (10-14 июня 2019 года, город Гаага, Королевство Нидерланды)", - говорится в тексте указа.

Так, в состав делегации вошли:

Елена Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, глава делегации, агент Украины;

Всеволод Ченцов - посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации, заместитель агента Украины;

Оксана Золотарева - заместитель директора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Украины;

Иван Иванчик - заместитель директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта - начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры;

Андрей Кондратов - первый заместитель генерального директора ГАО "Черноморнефтегаз" (по согласованию);

Сергей Лопатюк - заместитель директора Департамента - начальник отдела организации юридической обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины;

Светлана Нежнова - генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз" (по согласованию);

Владислав Смирнов - первый заместитель начальника Регионального управления - начальник штаба Регионального управления морской охраны ГПСУ Украины.

"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников", - указано в указе.

Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях.

Ранее трибунал определил даты слушаний по делу Украины против РФ по морскому праву.

Напомним, 31 августа 2018 года трибунал, который рассматривает дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что суд сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанных РФ.