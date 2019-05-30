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Зеленский создал делегацию на трибунал по делу против РФ по морскому праву

Зеленский создал делегацию на трибунал по делу против РФ по морскому праву

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом говорится в президентском указе №339/2019 от 30 мая, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (10-14 июня 2019 года, город Гаага, Королевство Нидерланды)", - говорится в тексте указа.

Так, в состав делегации вошли:

  • Елена Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, глава делегации, агент Украины;
  • Всеволод Ченцов - посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации, заместитель агента Украины;
  • Оксана Золотарева - заместитель директора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Украины;
  • Иван Иванчик - заместитель директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта - начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры;
  • Андрей Кондратов - первый заместитель генерального директора ГАО "Черноморнефтегаз" (по согласованию);
  • Сергей Лопатюк - заместитель директора Департамента - начальник отдела организации юридической обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины;
  • Светлана Нежнова - генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз" (по согласованию);
  • Владислав Смирнов - первый заместитель начальника Регионального управления - начальник штаба Регионального управления морской охраны ГПСУ Украины.

"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников", - указано в указе.

Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях.

Ранее трибунал определил даты слушаний по делу Украины против РФ по морскому праву.

Напомним, 31 августа 2018 года трибунал, который рассматривает дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что суд сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанных РФ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, трибунал, Украина, Черное море, Владимир Зеленский
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