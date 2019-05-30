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Миссия МВФ завершила визит в Украину: появились выводы

Миссия МВФ завершила визит в Украину: появились выводы

КИЕВ. 30 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних актуально политических и экономических событий, завершила свой визит в Украину. Об этом говорится в заявлении по итогам визита, распространенном пресс-службой МВФ, передает УНН.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - заявил по итогам завершения визита господин ван Роден.

В МВФ же время отметили, что изложенные мысли являются точкой зрения специалистов МВФ и не обязательно являются позицией Совета Исполнительных Директоров МВФ. Результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете Исполнительных Директоров.

Как сообщал УНН, представители Международного валютного фонда во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВФ, Украина
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