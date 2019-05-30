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Президент встретился с семьями пленных украинцев

Президент встретился с семьями пленных украинцев

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно содержатся в Российской Федерации и находятся в плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших парней", - обратился Владимир Зеленский к участникам во время встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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