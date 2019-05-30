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Место голосования перед выборами в Раду изменили уже более тысячи человек

Место голосования перед выборами в Раду изменили уже более тысячи человек

КИЕВ. 30 мая. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 1,1 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, временно изменили место голосования уже 1107 человек.

С Донецкой области - 489 человек, а с Луганской - 291 человек. С оккупированного Крыма место голосования изменили только 40 человек.

Большое количество избирателей продолжают выбирать для голосования Киев (291 человек) и Киевскую область (143 человека). Достаточно часто местом голосования выбирают Харьковскую (92 человека), Полтавскую (45 человек) и Запорожскую (42 человека) области.

Кроме того, 86 человек изменили место голосования в Донецкой области, а 79 - в Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, голосование, парламентские выборы
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