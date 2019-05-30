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Рада сможет рассмотреть законопроект о ВСК уже в следующий вторник

Рада сможет рассмотреть законопроект о ВСК уже в следующий вторник

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях уже в следующий вторник, 4 июня, поскольку регламентный комитет уже предоставил свои выводы парламенту. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.

"Уже есть решение регламентного комитета по закону о ВСК. Это значит, что мы сможем рассмотреть его уже в следующий вторник. А после того приступить к рассмотрению Избирательного кодекса", - отметил Парубий.

По его словам, для рассмотрения 1630 поправок в закон о ВСК в сессионном зале понадобится несколько часов плодотворной работы парламентариев, однако, по прогнозу председателя ВР, уже в тот же день парламент сможет перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Напомним, на десятой сессии восьмого созыва, Рада не будет рассматривать закон о ВСК, поскольку его не внесли в повестку дня.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, ВСК ВР
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