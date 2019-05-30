Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество требовать от Российской Федерации освободить задержанных сегодня крымскотатарских активисток. Он пообещал поднять этот вопрос на встрече с главами МИД Германии, Франции, Польши и Швеции, которые сегодня должны прибыть в Украину. Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает УНН.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией. Призываю мир требовать их освобождения. Уже вскоре буду говорить об этом со своими немецким, французским, польским и шведской коллегами", - написал он.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумин Салиеву.