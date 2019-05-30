Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 19:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6795
Версия для печати

Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

Павел Климкин

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество требовать от Российской Федерации освободить задержанных сегодня крымскотатарских активисток. Он пообещал поднять этот вопрос на встрече с главами МИД Германии, Франции, Польши и Швеции, которые сегодня должны прибыть в Украину. Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает УНН.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией. Призываю мир требовать их освобождения. Уже вскоре буду говорить об этом со своими немецким, французским, польским и шведской коллегами", - написал он.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумин Салиеву.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, задержание, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.