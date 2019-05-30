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У Зеленского пояснили, почему Президент еще не внес постановление об увольнении Генпрокурора

У Зеленского пояснили, почему Президент еще не внес постановление об увольнении Генпрокурора

Юрий Луценко

КИЕВ. 30 мая. УНН. Есть юридические аспекты, которые не позволяют Президенту Владимиру Зеленскому внести в парламент постановление о увольнении Генерального Прокурора Украины Юрия Луценка. Об этом заявил глава партии “Слуга Народу” Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Есть юридические аспекты. Если я не ошибаюсь, данные деятели написали заявление, а Луценко говорил о том, что не видит ни моральных, ни профессиональных причин, почему он должен был бы с этой должности уйти. Я абсолютно согласен с Президентом страны Зеленским, который говорил о том, что Генеральный Прокурор Украины должен поменяться”, — сказал Разумков.

Он добавил, что, с его точки зрения, Генеральный прокурор должен быть с юридическим образованием.

На вопрос о том, ждет ли Зеленский заявление Луценка об отставке, политик отметил, что “Владимир Александрович будет действовать в рамках украинского законодательства и выполнять нормы, приписанные украинским законодательством”.

“Если Генпрокурор считает, что у него есть моральное право оставаться на этой должности, то я думаю, что украинское общество вместе с Президентом считают по другому. Время покажет, как будут расставлены точки над и. Я думаю, что это будет в ближайшем будущем”, — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны Павел Климкин и Степана Полторак соответственно, а также председателя СБУ Василия Грицака.

Источник: УНН
Теги: Украина, Генпрокурор, Юрий Луценко, Владимир Зеленский
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