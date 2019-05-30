ЦИК хочет быстрого внесения изменений в закон о публичных закупках

КИЕВ. 30 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон о закупках для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. Но ожидает скорейшего внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, которая относится к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и контроль использования средств Государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что только в среду, 29 мая, состоялось совещание по публичным закупокам для организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов.

"Во время совещания единой была позиция представителей государственных органов о необходимости законодательного урегулирования указанного вопроса. Однако согласно комментариям вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко маловероятным является принятие изменений в закон с учетом скоротечности избирательного процесса и требований Регламента ВРУ", - отметили в ЦИК.

Кроме того, в ЦИК заявили, что считают безосновательными заявления Минэкономразвития относительно попыток Комиссии осуществлять закупки "непрозрачным, неэффективным способом", что "создаст условия для злоупотреблений во время заключения и выполнения договоров закупок".

"Комиссия обращает внимание, что проблема осуществления публичных закупок для организации подготовки и проведения выборов поднимается Комиссией с 2016 года и только в контексте обеспечения реализации гарантированного Конституцией Украины активного и пассивного избирательного права граждан Украины", - отметили в Комиссии.

ЦИК также подчеркнула, что именно Минэкономразвития как государственный орган ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и государственного заказа, "должно давно учесть обоснованные многочисленные обращения Комиссии для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Как сообщал УНН, ЦИК не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента.

Поэтому Комиссия обратилась к Президенту Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и Министерства экономического развития и торговли о необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Позже в Верховную Раду Украины внесли проект закона о закупках для проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день документ отозвали.

В среду, 29 мая, прошло заседание рабочей группы по осуществлению публичных закупок при подготовке к выборам 21 июля.

Минэкономразвития позволило ЦИК разбивать крупные тендеры на меньшие в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам.