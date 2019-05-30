Зеленский: в Украине две войны – с РФ и коррупцией

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине продолжаются две войны: война с Россией и война с коррупцией внутри страны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Отметим, что во время встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в том числе и досрочные выборы в Верховную Раду.

Зеленский отметил, что роспуск Рады отвечает запросам общества, и благодаря проведению этих выборов в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот Парламент, не работает, и впредь, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил он.

Напомним, в ЕС напомнили Зеленскому о его обещании по активизации борьбы с коррупцией в стране.