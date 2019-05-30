Выборы-2019: что обещал и не выполнил депутат ВР Третьяков

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народный депутат Александр Третьяков, избранный по округу в Киеве, за пять лет пребывания в парламенте так и не выполнил половину своих обещаний. Об этом свидетельствует портал "Слово и дело", передает УНН.

На сайте ВР указано, что Третьяков был избран в одномандатном округе № 219 в Святошинском районе столицы. За последние четыре года он успел дать 21 обещание избирателям, в частности о создании Министерства по делам ветеранов, избрание парламента по открытым партийным спискам и отмену льгот чиновникам и уменьшение расходов на содержание органов власти.

Но политику удалось реализовать только половину из всего перечня.

Да, он действительно добился создания Министерства по делам ветеранов, но прошло полгода, а ведомство так и осталось на этапе "становления". Иными словами, ветераны отнюдь не почувствовали облегчение от создания нового государственного органа. По крайней мере, пока.

К тому же, Комитет Третьякова в Верховной Раде выступил с инициативой переподчинить "своему" министерству клиническую больницу "Феофания". Против - действующий держатель в лице ГУД (Государственное управление делами). Там говорят, что передача больницы в "министерство Третьякова" приведет к разрыву системы оказания медицинской помощи.

"За 5 лет у нас пролечились 500 человек: из категории АТО - 291, пострадавших во время участия в Революции - 150 и освобожденных из плена - 52. То есть это свидетельствует о том, что больница предоставляет высокоспециализированную помощь .... согласно Постановлению 1286 и 851, мы не отказываем никому", - отметили в ГУД.

Пока решается спор за "Феофанию", у Третьякова "зависло" на выполнении еще 9 обещаний. Народный избранник не обеспечил создание благоприятных условий для среднего и малого бизнеса, не добился гарантий получения первого рабочего места для молодежи и отмены льгот чиновникам и уменьшения расходов на содержание органов власти (а наоборот инициировал создание нового министерства - ред.), не прекратил хаотичную застройку и сохранение зон в Киеве.

Есть у Третьякова и обещания, которые он вообще не выполнил. Не добился избрания парламента по открытым партийным спискам, а также не добился проведения досрочных местных выборов.

Зато, за последние четыре года "опекун ветеранов" Третьяков и его жена приобрели две элитные машины: Maserati Levante и Mercedes G500, общей стоимостью более 4 млн грн.