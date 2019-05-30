ЦИК зарегистрировала 50 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в Раду

КИЕВ. 30 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 30 мая дала разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 общественным организациям.

"Таким образом, на 30 мая 2019 года Комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - проинформировали в ЦИК.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах Президента Украины.