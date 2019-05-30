Зеленский заявил о готовности посетить Францию и Германию

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

Так, в Киеве прошла встреча Зеленского, министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и федерального министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, на которой стороны обсудили вопросы активизации переговорного процесса по поводу Донбасса.

В ходе встречи Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках нормандского формата.

Стороны обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагов для активизации переговорного процесса по Донбасса. Зеленский также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных, отметили в АП.

В свою очередь, руководители внешнеполитических ведомств Франции и Германии отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Также они подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

"Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран", - говорится в сообщении.

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Напомним, главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским возобновление минского процесса.

Франция и Германия выразили Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в нормандском формате, а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что новая встреча в нормандском формате может произойти в июле, однако каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.