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У Зеленского не исключили возможности проведения телефонного разговора с Путиным

У Зеленского не исключили возможности проведения телефонного разговора с Путиным

КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам, комментируя возможность проведения телефонного разговора с российским президентом, передает УНН.

По словам Пристайко, планов относительно телефонных разговоров - много.

"... включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Напомним, главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановления минского процесса.

Позже появилась совместное заявление глав МИД Франции и Германии о встрече с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, АП, Владимир Зеленский
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