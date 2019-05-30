У Зеленского не исключили возможности проведения телефонного разговора с Путиным

КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам, комментируя возможность проведения телефонного разговора с российским президентом, передает УНН.

По словам Пристайко, планов относительно телефонных разговоров - много.

"... включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Напомним, главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановления минского процесса.

Позже появилась совместное заявление глав МИД Франции и Германии о встрече с Зеленским.