Новости: Политика
Четверг, 30 мая 2019, 21:17 • Тарас Джмиль • 7215
У Зеленского не исключили возможности проведения телефонного разговора с Путиным
КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам, комментируя возможность проведения телефонного разговора с российским президентом, передает УНН.
По словам Пристайко, планов относительно телефонных разговоров - много.
"... включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.
Напомним, главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановления минского процесса.
Позже появилась совместное заявление глав МИД Франции и Германии о встрече с Зеленским.
Источник: УНН