Президент “разберётся” с тарифами для украинцев после выборов в Раду - Разумков

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сможет кардинально подойти к вопросу тарифов для украинцев только после парламентських выборов. Об этом заявил глава партии “Слуга народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

На вопрос о том, собирается ли Президент разобраться с тарифами для украинцев, политик ответил: “Да”.

“Для этого ему нужна будет реально серьёзная поддержка по всей вертикали - начиная от парламента и заканчивая Кабинетом министров. На тех позициях, на которых сегодня находится он, находится администрация Президента - им будут предприняты отдельные мероприятия по этому вопросу, но к кардинальным вопросам он сможет подойти только после парламентських виборов”, - заявил Разумков.

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По его словам, Президент понимает, что тарифы, которые на сегодня существуют в стране, для многих являються “неподъёмными”.

Ранее у Зеленского заверили, что МВФ не будет требовать повышения цен на газ.